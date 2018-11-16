زعيم كوريا الشمالية يوزّع "يوسفي" مون جيه إن على الطلاب والعمال

المصدر: يونهاب

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون أمر بتوزيع ثمار فاكهة اليوسفي التي أرسلها الرئيس مون جيه-إن كهدية، على الطلاب والعمال في بيونغ يانغ.

وفي يوم الأحد، أرسل الرئيس مون 200 طن من اليوسفي من جزيرة جيجو، جنوب البلاد، إلى كوريا الشمالية ردا على فطر الصنوبر، الذي أرسله كيم كهدية في شهر سبتمبر الماضي.

وذكرت الوكالة أن كيم أعرب عن شكره للرئيس مون على إرسال الهدية، التي تحمل المشاعر الدافئة من موطني كوريا الجنوبية، وأمر بتقديم اليوسفي إلى الأطفال والشباب والعمال في بيونغ يانغ.

وفي شهر سبتمبر الماضي، أرسل كيم طنين من فطر الصنوبر كهدية إلى كوريا الجنوبية. وقامت كوريا الجنوبية بتوزيع الفطر على العائلات المشتتة التي لم يتم جمع شملها مع أحبائها في الشمال.