189 قتيلاً ومفقوداً حصيلة حرائق كاليفورنيا

المصدر: كاليفورنيا - وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأميركية إلى 59 قتيلاً، فيما نشرت السلطات لائحة تضم 130 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال قائد الشرطة المحلية في المقاطعة كوري هونيا، إن معظم المفقودين من مقاطعة بيوت في بلدة باراديس شمال كاليفورنيا، مشيراً إلى مشاركة 461 شخصاً في عمليات البحث عن المفقودين، وأنه تم تسريع فحوص الحمض النووي للتعرف إلى الضحايا.

وتزيد أعمار معظم الأشخاص في قائمة المفقودين على 65 عاماً. وكان العدد الأولي للمفقودين في الحريق المميت الذي يعرف بكامب فاير نحو 230 مفقوداً.

واحترق أكثر من 8 آلاف و900 منزل ومبنى في باراديس ومحيطها، ولا يزال نحو 50 ألفاً من سكان المنطقة يخضعون لأوامر إجلاء.

وفاقم من معاناة بعض الناجين انتشار فيروس نوروفيروس، وهو مرض معوي شديد العدوى، في ملجأ يؤوي نحو 200 شخص من النازحين بمدينة تشيكو القريبة. وقالت الناطقة باسم هيئة الصحة العامة ليسا ألماجير، إن من المحتمل إصابة 20 شخصاً على الأقل بالفيروس.

وبلغت المساحة التي أتى عليها الحريق خلال ستة أيام 135 ألف فدان حتى، أول من أمس، رغم أن تراجع الرياح وارتفاع مستوى الرطوبة ساعدا جهود فرق الإطفاء.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون، الذي تجول هو ووزير الداخلية الأميركي رايان زينكي ومسؤولون آخرون في المناطق المنكوبة، «يبدو المكان مثل ساحة حرب. إنها ساحة حرب».