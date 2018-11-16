توصية بتعليق انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

المصدر: بروكسل ـ وكالات

أوصت مقررة البرلمان الأوروبي كاتي بيري، بتعليق مفاوضات انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي، معتبرة أن تحويل نظام الحكم في تركيا أمر مخالف لمعايير كوبنهاغن الخاصة بشروط قبول العضوية.

وجاءت توصية بيري في مسودة تقرير أعدته بشأن تركيا وعرضتها رسمياً.

واستندت بيري في توصيتها إلى التعديل الدستوري الأخير الذي جرى في تركيا، والانتقال بنظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، فضلاً عن «التراجع الحاصل في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون».

واعتبرت المقررة الأوروبية أن تحويل نظام الحكم في تركيا أمر مخالف لمعايير كوبنهاغن الخاصة بشروط قبول العضوية بالاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن يمر التقرير المذكور خلال الشهرين المقبلين على لجنة العلاقات الخارجية، وبعد تصديقها سيعرض على الجمعية العامة للبرلمان في فبراير المقبل للتصويت عليه.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طالب مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع يوهانس هان، بضرورة وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.