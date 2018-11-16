قمة ترامب ـ كيم مطلع ٢٠١٩

المصدر: واشنطن ـ أ.ف.ب

أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أمس، أن الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيعقدان قمة أخرى مطلع العام المقبل على الأرجح، مشدداً أن إدارته لن تكرر أخطاء الإدارات السابقة والقبول بـ«وعود لا تتحقق».

وقال بنس لصحافيين على هامش القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): «نعتقد أن القمة ستعقد بعد الأول من يناير المقبل، لكن ما زال يتعين علينا تحديد المكان والزمان». وعقد الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي قمة تاريخية في سنغافورة هذه السنة، أسفرت عن اتفاق على نزع السلاح النووي، بقيت بنوده غامضة.

ومنذ تلك القمة، تخلت كوريا الشمالية عن تجاربها الباليستية والنووية، وفككت موقعاً للتجارب الصاروخية، ووعدت إذا وافقت الولايات المتحدة على تقديم تنازلات، بتفكيك مجمعها النووي الرئيسي. لكن التقدم كان بطيئاً، ويتبادل البلدان الاتهامات بالإخلال بالوعود.