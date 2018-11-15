الحكومة الفرنسية: ترامب يفتقر إلى الذوق العام

المصدر: باريس - د.ب.أ

اتهم الناطق باسم الحكومة الفرنسية، بنيامين جريفو، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه يفتقر للذوق العام، وذلك بعد الهجوم الذي شنه ترامب على فرنسا عبر موقع «تويتر». وقال جريفو في مؤتمر صحافي بباريس أمس: «أمس كان الثالث عشر من نوفمبر، وكنا نحيي ذكرى 130 مواطناً، لقوا حتفهم قبل ثلاثة أعوام في باريس وسان دوني».

وأضاف: «سأرد بالإنجليزية وأقول: إنه كان يَحْسُن (ترامب) التحلي بالذوق العام» كان ترامب جدد هجومه على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد عودته من زيارة للعاصمة الفرنسية، حيث كتب على موقع «تويتر» أن الأخير يعاني من ضآلة قيم التأييد له في فرنسا، وهذا ما جعله يلفت النظر إلى موضوع آخر: «وبالمناسبة فإنه لا توجد دولة أخرى أكثر قومية من فرنسا، فهم شعب يعتزون بأنفسهم، ويحق لهم ذلك».

كان ماكرون استغل مطلع هذا الأسبوع الذكرى السنوية المئة لنهاية الحرب العالمية الأولى، لتوجيه انتقاد غير مباشرة إلى ترامب، حيث قال إن «الوطنية هي المقابل الدقيق للقومية»، وذلك في إشارة إلى وصف ترامب نفسه في وقت سابق بأنه «قومي».