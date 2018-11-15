16 قتيلاً وعشرات المفقودين بهجمات لبوكو حرام في نيجيريا

المصدر: كانو (نيجيريا) - أ.ف.ب

قتل ستة عشر شخصاً على الأقل واعتُبر عشرات آخرون في عداد المفقودين، بعد سلسلة هجمات شنها في شمال شرق نيجيريا عناصر مفترضون في بوكو حرام، كما ذكرت مصادر متطابقة أمس.

وقتل رجل بينما كان يعمل في مزرعته بقرية غريماري التي تبعد 13 كيلومتراً من مايديغوري، عاصمة ولاية بورنو.

وفي الشمال، وتحديداً في محيط قريتي كازا ودارا اللتين تبعدان خمسة كيلومترات من مدينة مونغونو، عثر عناصر في ميليشيا محلية تقاتل المجموعة الإرهابية، على 15 جثة في الحقول، إثر هجمات الاثنين على قرويين.

وقال قائد الميليشيا إبراهيم ليمان إن «عناصرنا عثروا على 15 جثة حول قريتي كازا ودارا المجاورتين». وأضاف أن «35 شخصاً آخرين ما زالوا في عداد المفقودين وعمليات البحث عنهم ستتواصل».