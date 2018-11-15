سجن مغنية ألمانية - كردية في تركيا بتهمة الانتماء لـ«بي كيه كيه»

المصدر: إسطنبول - د.ب.أ

قضت محكمة تركية، أمس، بالسجن لمدة ستة أعوام وثلاثة أشهر بحق مغنية ألمانية - كردية شهيرة بالاسم الفني «هوزان جاني» بتهمة العضوية في حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) الذي تصنفه الحكومة التركية على أنه منظمة إرهابية. وأعلنت المحكمة التركية في مدينة أدرنة غربي البلاد الحكم أمس، بحسب ما ذكرته محامية المغنية نيوروز أكلين. وقالت المحامية إنها سوف تستأنف الحكم.

وأعلنت المحكمة في الوقت ذاته براءة المغنية المنحدرة من مدينة كولونيا الألمانية، من تهمة التحريض وإهانة مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك. يذكر أنه تم إلقاء القبض على المغنية نهاية يونيو الماضي في مدينة أدرنة قبل وقت قصير من إجراء الانتخابات بتركيا.