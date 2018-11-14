مقتل وإصابة 37 مسلحاً في اشتباكات بأفغانستان

المصدر: (د ب أ)

قتل 17 مسلحاً وأصيب 20 آخرون من عناصر حركة طالبان، خلال اشتباكات جديدة اندلعت في ضواحي مدينة فرح جنوب أفغانستان والمناطق المجاورة من الاقليم الذي يحمل نفس الاسم، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للانباء اليوم الاربعاء.

وذكر فيلق ظفر، رقم 207 التابع للجيش الافغاني في الغرب في بيان أن اشتباكات جديدة اندلعت بين المسلحين وقوة الدفاع والامن الوطني في ضواحي مدينتي فرح وخوست وقريتي بريكتوت بمنطقتي خاك سفيد وبوشت رود، مما أسفر عن مقتل تسعة مسلحين على الأقل.

وأضاف البيان أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة 16 مسلحاً على الأقل، بينما تم تدمير اثنتين من مركباتهم.

وفي الوقت نفسه، ذكر فيلق ظفر 207 أن ثمانية مسلحين على الأقل قتلوا وأصيب أربعة آخرون، خلال عمليات قصف جوي في منطقة شاهار سادا بإقليم جور.