الحكومة الأفغانية: إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

المصدر: كابول - وكالات

نفى مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني أمس أي تأجيل محتمل للانتخابات الرئاسية في البلاد، المقرر إجراؤها أبريل من العام المقبل.

وقال هارون تشاخانصوري الناطقة باسم الرئاسة الأفغانية إن الحكومة «ملتزمة تماماً» بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، ووفقاً للجدول الزمني الذي تضعه اللجنة الانتخابية المستقلة الأفغانية، وأيضاً وفقاً لبنود الدستور.

وأوضح تشاخانصوري في تغريدة له على تويتر قائلاً إن «الاستمرارية في الممارسة الديمقراطية هي مسألة واجبة، وأي اقتراح آخر بخلاف إرادة الشعب الأفغاني التي نص عليها دستورنا، ليس مقبولاً».

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد ذكرت اول منأمس في تقرير لها أن الحكومة الأميركية تدرس الضغط على الحكومة الأفغانية لتأجيل الانتخابات الرئاسية.