حريق كاليفورنيا الأخطر في تاريخ الولاية

المصدر: واشنطن - وكالات

أودى الحريق المندلع في شمال كاليفورنيا منذ الخميس الماضي بحياة 42 شخصاً في أفدح حصيلة تسجل في هذه الولاية الأميركية خلال حريق غابات في حين تتواصل الجهود لاحتوائه.

.أعلن كوري هونيا شريف مقاطعة «بيوت» خلال مؤتمر صحافي الحصيلة الجديدة، مضيفاً «مثلما فهمت إنه حريق الغابات الأفدح في تاريخ كاليفورنيا».

وسجلت الحصيلة الأعلى في الولاية جراء الحرائق في سنة 1933 في لوس أنجليس وبلغ عدد الضحايا 29 قتيلاً.

ومن ناحية ثانية، قتل شخصان في حريق جنوب كاليفورنيا ليرتفع عدد القتلى في كل الولاية إلى 44 على الأقل.

واندلع الخميس في شمال مدينة ساكرامنتو في كاليفورنيا الأفدح في الولايات المتحدة بأسرها بعد الحريق الذي سجل قبل قرن وقتل فيه نحو ألف شخص في مينيسوتا في 1918.