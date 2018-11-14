واشنطن تطالب قطر بوقف تمويل الإرهاب

المصدر: واشنطن، طهران - وكالات

طالب ناثان سيلز، منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، أمس، قطر بوقف تمويل الإرهاب. وأضاف سيلز خلال ندوة بمعهد واشنطن: «نرى أوجه التشابه بين حزب الله وميليشيا الحوثي من خلال إطلاق الصواريخ واستهداف المدنيين».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف قطر، في تصريحات سابقة، بأنها داعم تاريخي للإرهاب. وقال في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن «دولة قطر، للأسف، ممول تاريخي للإرهاب على مستوى عالٍ جداً. يجب أن ينهوا هذا التمويل».

كما جدّد ترامب تأكيد موقفه من أزمة قطر، قائلاً إن «الأولوية لوقف تمويل الإرهاب» بحسب بيان للبيت الأبيض، في إشارة واضحة لتنظيم الحمدين بضرورة التعاطي الإيجابي مع مطالب الدول العربية الأربع المكافحة للإرهاب، التي تحرّكت لتصحيح مسار السياسة القطرية في هذا الصدد، من خلال فرض إجراءات المقاطعة على الدوحة.

من جهة ثانية أبدت إيران، استعدادها للتعاون مع قطر في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم مونديال 2022. وقال وزير الرياضة الإيراني مسعود سلطاني: «يمكننا أن نساعد بمعسكرات تدريب قبل المونديال، لا سيما في أماكن لها الظروف المناخية نفسها التي في قطر». وأضاف أن وزارته اقترحت جزيرتي كيش وجينشم ومدينة أرواند وجميعها تقع على الخليج العربي، جنوبي إيران بالقرب من قطر.

وادعى الوزير، في لقاء مع التلفزيون الرسمي، أن هذا التعاون لا يعني أن إيران ستتحول إلى مشارك في تنظيم البطولة.