بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى مشروع اتفاق بشأن «بريكست»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

توصّلت لندن وبروكسل إلى مشروع اتفاق حول بريكست ستدرسه الحكومة البريطانية، اليوم (الأربعاء)، حسب ما أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس.

وأكد «10 داونينغ ستريت»، في بيان، أن مفاوضين بريطانيين وأوروبيين توصلوا إلى مشروع اتفاق بشأن بريكست.

وجاء في البيان أن «الحكومة ستجتمع (الأربعاء) لدرس مشروع الاتفاق الذي توصلت إليه فرق التفاوض في بروكسل واتخاذ قرارات بشأن الخطوات المقبلة».

في المقابل، سيجتمع سفراء الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي بعد ظهر الأربعاء في بروكسل بحسب مصدرين دبلوماسيين.

ويلحظ مشروع الاتفاق بقاء المملكة المتحدة برمتها ضمن اتفاق جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وليس إيرلندا الشمالية فقط، وهو الأمر الذي كانت اقترحته بروكسل.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من الضغط بسبب المخاوف من عدم التوصل إلى اتفاق قبل بدء مرحلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسمياً.