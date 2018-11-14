بولتون يفند ادعاءات تركيا بشأن علاقة القيادة السعودية بحادثة خاشقجي

المصدر: سنغافورة - وكالات

دحض مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أمس، مزاعم ضلوع القيادة السعودية في حادثة وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.

وقال بولتون للصحافيين في سنغافورة إن من استمعوا إلى التسجيلات التركية لحادثة خاشقجي أكدوا أنها لا تتضمن ما يشير إلى علاقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالحادثة، وفق وكالة «بلومبيرغ»، ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية ما ينسف المزايدة السياسية والاتهامات الزائفة التي أطلقتها منظمات وجهات دولية وحكومات أجنبية تلميحاً وتصريحاً.

وأكد بولتون أنه لم يسمع التسجيل بنفسه. ورداً على سؤال عما إذا كان التسجيل يشير إلى صلة ولي العهد السعودي أو القيادة السعودية بالحادثة، قال بولتون: «ليس ذلك هو الاستنتاج الذي خلص إليه من استمعوا له، وبالتأكيد هذا ليس موقف الحكومة السعودية». ولا تزال التحقيقات السعودية جارية مع 18 مشتبهاً فيهم على ذمة القضية.