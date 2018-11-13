6 قتلى باعتداء انتحاري لـ«داعش» في كابول

المصدر: كابول - أ.ف.ب

قُتل ستة أشخاص على الأقل في تفجير انتحاري تبنّاه تنظيم داعش الإرهابي في كابول، أمس، قرب موقع تظاهرة خرجت للاحتجاج على هجمات طالبان ضد أقليّة الهزارة في أفغانستان.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش إن 20 شخصاً أصيبوا في الاعتداء الذي وقع أمام مدرسة ثانوية وسط كابول. وأشارت تقارير أولية إلى أن معظم الضحايا هم عناصر أمن. لكن دانيش قال إن غالبية الضحايا هم من المدنيين، معظمهم نساء.

وأظهرت صورة انتشرت عبر تطبيق «واتساب» للرسائل النصية عدة جثث ممددة على الأرض. وأوضح نائب الناطق باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن «الانتحاري الراجل أراد استهداف المتظاهرين لكن تم توقيفه عند نقطة تفتيش أمنية على بعد مئتي متر عن الموقع».

وأفاد شرطي في الموقع أنه شاهد بين 10 و15 ضحية على الأرض، إضافة إلى أشلاء. وانتشر عناصر الأمن بشكل أكثر كثافة من العادة في وسط كابول لتأمين التظاهرة التي بدأت ليل الأحد واستمرت أمس.

وقال شاهد عيان يدعى قيس نوابي، «وقع الانفجار الضخم قرب مدرسة استقلال الثانوية في مكان قريب جداً من موقع تجمع المتظاهرين».