وزيرة الدفاع الألمانية تدعو لتشكيل جيش أوروبي

المصدر: باماكو - د.ب.أ

دعت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، للإسراع في اتخاذ قرارات بشأن تشكيل «جيش للأوروبيين» والقيام بمهام عسكرية أوروبية مشتركة خلال الأزمات.

ولكنها أكدت في الوقت ذاته، أمس، في باماكو عاصمة مالي، أنه يجب أن تظل مسؤولية اتخاذ هذه القرارات لدى الأمم والبرلمانات، وقالت: «إنني على قناعة تامة بأنه سوف يكون لدينا جيش للأوروبيين في المستقبل المنظور».

وأكدت الوزيرة أنه يجب دعم القوات من جانب البرلمانيين، قائلة: «أعتقد أن بمقدورنا الإسراع في اتخاذ الإجراءات وأن نكون أفضل. يمكنني مثلاً تصور أن نتحدث بين الدول الأوروبية بشأن لجنة تشغلها دول متنوعة من أجل التوصل لنتائج بشكل أسرع»، مضيفة: «ستكون لجنة تتولى أيضاً بعد ذلك المسؤولية عن الدول المختلفة التي تشكل جيش الأوروبيين».

وناشدت الوزيرة الألمانية دول الساحل الأفريقي تعزيز التعاون السياسي والعسكري، وقالت: «التحديات الأفريقية بحاجة لحلول أفريقية».

وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركة فون دير لاين في اجتماع برلماني إقليمي لمجموعة دول الساحل الخمس (جي 5)، وهي موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.