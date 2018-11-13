رومانيا تعلن عدم استعدادها لرئاسة الاتحاد الأوروبي

المصدر: بوخارست - د.ب.أ

أعلن رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، أمس، أن بلاده ليست مستعدة في يناير المقبل لتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي القائمة على نظام التناوب كل ستة أشهر بين أعضاء التكتل، مطالباً الحكومة بتقديم استقالتها. وقال يوهانيس متحدثاً من بوخارست: «في رأيي نحن غير مستعدين لذلك، من الضروري الآن استبدال حكومة دراجنيا - دانسيلا المثيرة للمشكلات».

وكان الرئيس الروماني يشير إلى زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم، ليفيو دراجنيا، ورئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا. وعلى الرغم من كونه السياسي الأكثر قوة في رومانيا، فإن دراجنيا غير قادر على أن يتولى منصب رئيس الوزراء بسبب إدانته بتزوير الانتخابات. ويعتبر النقاد دانسيلا بمثابة دمية في أيدي دراجنيا.