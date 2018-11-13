بومبيو: ظريف يكذب.. لم نمنع الغذاء والدواء

المصدر: واشنطن - وكالات

هاجم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مجلة «نيوزويك» لنقلها تصريحات لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال فيها إن أميركا حظرت إرسال الغذاء والدواء إلى إيران وفقاً للعقوبات.

وانتقد بومبيو في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» مصداقية مجلة «نيوزويك»، قائلاً إنها «تساعد ظريف على نشر الأكاذيب». وأضاف: «الحقيقة هي أن الولايات المتحدة لا تفعل ذلك ولم تفعل أبداً بفرض عقوبات على الغذاء والدواء، فهي معفاة من العقوبات، وكذلك المعاملات المالية المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية».

وكان وزير الخارجية الإيراني قد ادعى في تغريدة، قبل ثلاثة أيام، موجهة لوزير الخارجية الأميركي، قال فيها إن «الوزير بومبيو يلوم إيران على العقوبات الأميركية غير القانونية التي تمنع الإيرانيين من الوصول إلى الخدمات المالية للأغذية والأدوية التي بطبيعة الحال سنقدمها لشعبنا على الرغم من المحاولات الأميركية».