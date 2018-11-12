ميلانيا ترفع سقف قواعد الأناقة والموضة

رفعت ميلانيا ترامب، السيدة الأميركية الأولى سقف قواعد الأناقة والموضة حين أطلت قبيل لقائها نظيرتها الفرنسية بريجيت ماكرون بمعطف من توقيع دار الأزياء العالمية بيربري، وحذاء من ماركة كريستيان لوبوتين. وقد اختارت ميلانيا في رحلة مرافقة زوجها للقاء قادة العالم احتفالاً بالذكرى المئوية على انتهاء الحرب العالمية الأولى أن تتألق وتطل بأبهى حللها من عاصمة الموضة باريس. وانتقت للمناسبة معطفاً صوفياً أسود وأبيض اللون بلغت قيمته 2.695 دولاراً، مع حذاء يصل حتى الركبة من تصميم كريستيان لوبوتين وبكلفة 1.295 دولاراً.

وأرفقت ميلانيا البالغة من العمر 48 عاماً الإطلالة الفاخرة ببعض المجوهرات البسيطة التي شملت طبعاً خاتم الزواج، واختارت أن تبقي شعرها البني الفاتح منسدلاً على كتفيها.

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب فقد استعد للطقس الممطر بارتداء معطف كحلي اللون فوق بدلته الرسمية مع قميص أبيض وربطة عنق حمراء. وكان الثنائي يتمتع بروح عالية إذ علت الابتسامة وجهيهما قبيل الصعود إلى الطائرة الرئاسية التي تقلهما إلى باريس.

وقد شوهد طاقم العمل في البيت الأبيض يحمل أمتعة الثنائي ومن بينها حقيبة فخمة تحمل علامة لويفيتون الفاخرة.

الجدير بالذكر أن مواقع الأزياء المتخصصة لم تغفل عن التطور الملحوظ فيما يتعلق بأناقة السيدة الأميركية الأولى، خاصة بعد دخولها البيت الأبيض، حيث لفتت الأنظار بإطلالاتها التي عمدت في كثير منها لتكون بتوقيع علامات ودور أزياء غير أميركية، مثل فيكتوريا بيكهام وإيرديم، وغيرهم.