25 قتيلاً جراء أكثر الحرائق تدميراً في تاريخ كاليفورنيا

المصدر: باراديس - أ.ف.ب

قضى 25 شخصاً على الأقل جراء أكثر الحرائق تدميراً بتاريخ كاليفورنيا، حيث أسهمت الرياح في انتشار النيران أكثر، بحسب السلطات.

وتلقى أكثر من 250 ألف شخص أوامر بإخلاء منازلهم في منطقة واسعة قرب ساكرامنتو، عاصمة هذه الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة، وفي منتجع ماليبو البحري الشهير.

ويحاول رجال الإطفاء إخماد الحرائق التي اندلعت في طرفي الولاية من مقاطعة بوت الواقعة عند سفوح جبال سييرا نيفادا، حيث تنتشر الحرائق الأكبر التي أدت إلى مقتل 23 شخصاً وفي منطقة لوس أنجليس، حيث عُثر على جثتين داخل سيارة.

ويستعدّ رجال الإطفاء الذي يحاولون إخماد حريق لوس أنجليس إلى «عودة رياح منطقة سانتا آنا الخطيرة التي قد تساعد امتداد ألسنة اللهب»، بحسب بيان للسلطات.

واندلع الحريق الخميس الماضي، وغذّته الرياح العنيفة الأكثر تدميراً في تاريخ كاليفورنيا مع اشتعال أكثر من 6700 مبنى، بينها مستشفى ومنازل في مدينة باراديس، التي تعدّ 27 ألف نسمة شمال ساكرامنتو.

وحتى الآن، احترق أربعون ألفاً و500 هكتار من الأراضي، وتمت السيطرة على 20 في المئة من الحرائق، بحسب ما أفادت دائرة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، أول من أمس.

ويقدر عناصر الإطفاء أن السيطرة الكاملة على الحرائق ستستغرق نحو ثلاثة أسابيع.

وغطت سحب الدخان سماء المدينة، حيث حجبت أشعة الشمس. وعلى الأرض، تفحمت السيارات وخطوط الطاقة.

وعمل عناصر الإنقاذ على إزالة بقايا الضحايا طوال ساعات في باراديس.