فرار المئات شمال شرقي نيجيريا إثر هجوم لبوكو حرام

المصدر: كانو - أ.ف.ب

فر المئات من منازلهم في شمال شرقي نيجيريا، الليلة قبل الماضية، بعد هجوم لمسلحي بوكو حرام، بحسب ما أكد شهود ومسؤولان في ميليشيا محلية موالية للحكومة. ولم يُفد عن وقوع أي خسائر بشرية، لكن الهجوم سلّط الضوء على هشاشة الأوضاع الأمنية في شمال شرق البلاد، حيث يواصل الجيش القتال من أجل إنهاء النزاع مع بوكو حرام الذي اندلع في 2009.

ووصل المسلحون على متن شاحنات إلى قرية جيمي التي تبعد خمسة كيلومترات عن مدينة مايدوغوري، وأطلقوا النار وأحرقوا المنازل، كما هاجموا مخيماً لإيواء النازحين.

وقال زعيم ميليشيا في مايدوغوري موسى آري: «هذا المساء هاجم إرهابيو بوكو حرام قرية جيمي»، مضيفاً «لقد أحرقوا منازل في جيمي وخياماً للنازحين». وقال إبراهيم ليمان وهو بدوره زعيم في القوات المدنية المسلحة التي تساعد الجيش في الحرب ضد بوكو حرام، إن السلطات العسكرية أرسلت تعزيزات وطائرات مقاتلة لصد الهجوم.