مقتل 25 باشتباكات بين طالبان ومسلحين في غزنة

المصدر: كابول - رويترز

أعلن مسؤولون في أفغانستان مقتل 15 مدنياً أفغانياً وعشرة من أفراد القوات الخاصة أرسلتهم السلطات لتعزيز مسلحين يقاتلون حركة طالبان في إقليم غزنة في وسط البلاد، أمس، فيما تتواصل معركة بدأت منذ أيام.

ويدور قتال في منطقة جاغوري التي يسكنها بالأساس شيعة من عرقية الهزارة منذ الأربعاء الماضي، عندما هاجم مسلحون من طالبان المنطقة وأرسلت الحكومة قوات خاصة لدعم مسلحين محليين.

وقال الناطق باسم الشرطة أحمد خان سيرات إن ستة من أفراد الأمن أصيبوا إضافة إلى مقتل 25 من المدنيين والقوات الخاصة.

ووقعت المعارك فيما يستعد مبعوث الأمم المتحدة الخاص زلماي خليل زاد لعقد جولة جديدة من الاجتماعات تهدف لحض طالبان على الجلوس على طاولة التفاوض في محاولة للتوصل لتسوية سياسية للصراع الدائر منذ عقود في أفغانستان.

وعلى الرغم من أن أفغانستان لم تشهد أعمال عنف طائفية على غرار ما حدث في العراق أو سوريا، إلا أن هجمات انتحارية استهدفت عرقية الهزارة في السنوات الماضية، ما أثار موجة من الغضب المتنامي في البلاد.

وقال عبد الله نعمتي حاكم إقليم بغلان، شمال البلاد، إن 14 على الأقل من المدنيين وقوات الأمن الأفغانية قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في هجمات نفذتها طالبان.

وأعلن الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، في بيان، أن مسلحي الحركة قتلوا 36 من قوات الأمن الأفغانية وسيطروا على قاعدة عسكرية وخمس نقاط تفتيش أمنية في إقليمي غزنة وبغلان.