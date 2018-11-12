5 شهداء في سلسلة غارات إسرائيلية على غزة

المصدر: الأرض المحتلة - وكالات

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل أمس وفجر اليوم، سلسلة غارات على قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 5 مقاومين وإصابة عدد آخر، وسط معلومات عن اغتيال قيادي في كتائب القسام، الجناح المسلّح لحركة حماس، فيما تحدثت مصادر إسرائيلية عن مقتل جندي محتل وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر اشتباك مع مقاومين جنوب القطاع.

وأكدت مصادر طبية في المستشفى الأوروبي بغزة وصول 4 شهداء و6 إصابات جراء القصف الإسرائيلي على بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم إن الحدث الأمني شرق خان يونس أسفر عن شهداء وجرحى من عناصر المقاومة. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية والشرطة أعلنت الاستنفار لمتابعة العدوان.

وقال شهود إن الطيران الحربي الإسرائيلي استمر بالقصف شرق منطقة خراعة، وألقى قنابل ضوئية.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، حالة الاستنفار في المنطقة الشرقية لخان يونس.

وأعلن جيش الاحتلال عن اندلاع اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين خلال ما وصفه بنشاط أمني لقواته جنوب القطاع. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن جيش الاحتلال طلب من المستوطنين في مستوطنات «غلاف غزة» البقاء داخل المنازل من جراء التوتر السائد على حدود القطاع. وأفادت المصادر أن جندياً قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة في اشتباك مع مقاومين جنوب القطاع.