المعارضة في بنغلاديش تخوض الانتخابات التشريعية

المصدر: دكا- أ.ف.ب

أعلنت المعارضة في بنغلاديش، أمس، أنها ستشارك في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، مؤكدة قدرتها على تحدي رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد على الرغم من سجن زعيمتها خالدة ضياء.

وقال حزب بنغلاديش القومي إنه سيشارك في الانتخابات المقررة في 23 ديسمبر، لكنه عبّر عن مخاوفه من أن الاقتراع لن يكون ديمقراطياً، متوعداً بتنظيم احتجاجات. وقاطع الحزب انتخابات العام 2014 بسبب مخاوف من حدوث تزوير، ما سمح للشيخة حسينة بالاستمرار في الحكم لولاية ثانية من دون منافس.

ونهاية الشهر الفائت، أصدرت محكمة في بنغلاديش حكماً بتمديد عقوبة بالسجن بحق زعيمة المعارضة خالدة ضياء من خمس إلى عشر سنوات في أعقاب استئناف للادعاء.

ومثّل قرار المحكمة الأخير ضربة للحزب القومي وزعيمته.