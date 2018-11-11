اليمن..مشروع مسام ينزع 1492 لغما خلال الأسبوع الأول من نوفمبر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مكتب مسام الإعلامي نقلاً عن مدير عام المشروع أسامة القصيبي، أن الفرق الميدانية تمكنت خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر من نزع 1492 لغما وذخيرة غير متفجرة في اليمن ليصل ما تم نزعه منذ بداية المشروع ولغاية يوم 9 نوفمبر الجاري 17777.

وقال القصيبي إن فرق مسام الهندسية نزعت 643 لغما مضادا للدبابات خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف القصيبي أن الفرق الميدانية التابعة للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن نزعت 36 لغما مضادا للأفراد، و20 عبوة ناسفة خلال الفترة ذاتها.

كما نجحت الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام في نزع 793 ذخيرة غير منفجرة.