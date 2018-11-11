التحالف يطلب من واشنطن وقف تزويد مقاتلاته بالوقود ويؤكد جاهزيته الذاتية

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

طلب تحالف دعم الشرعية في اليمن من الولايات المتحدة وقف تزويد طائراته بالوقود جواً في اليمن، مؤكداً أن السعودية والدول الأعضاء زادت قدراتها في مجال تزويد طائراتها بالوقود جواً، في خطوة وصفها محللون استراتيجيون تحدثوا لـ«البيان» بأنها تكشف مدى التطور والجاهزية اللذين اكتسبتهما دول التحالف العربي. من جهته، أكد مسؤول أميركي أن واشنطن تؤيد طلب السعودية وقف تزويد أميركا لطائرات التحالف بالوقود جواً.

ميدانياً، أكد محافظ محافظة الحديدة وصول قوات الشرعية إلى قرب ميناء المدينة، بينما أعلنت ألوية العمالقة تحرير مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري في المدخل الشرقي للحديدة، بالتزامن مع تطهير حي 7 يوليو. ولجأت الميليشيا إلى زراعة الألغام والعبوات الناسفة داخل أكياس السكر والأرز وطفايات الحريق، ثم زرعها في منازل المواطنين اليمنيين والطرقات العامة والمقار الحكومية داخل مدينة الحديدة، كما لغّمت عدداً من المساجد.