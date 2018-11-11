إندونيسيا توقف البحث عن ضحايا الطائرة

المصدر: جاكرتا - رويترز

أعلنت السلطات الإندونيسية أمس أنها أوقفت البحث عن ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة لشركة خطوط ليون الذي أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصاً لكنها ستواصل البحث عن الصندوق الأسود الثاني الذي يسجل الصوت في قمرة القيادة.

وقال محمد سيوجي رئيس هيئة البحث والإنقاذ الوطنية (باسرناس) لوسائل الإعلام «لم نترك مكاناً لم نبحث فيه وتوقفنا عن البحث عن جثث الضحايا... سنقصر عملياتنا على المراقبة».

وسقطت الطائرة الجديدة نسبياً، وهي من طراز بوينغ 737 ماكس، في البحر يوم 29 أكتوبر الماضي بعد دقائق من إقلاعها من جاكرتا في طريقها إلى جزيرة بانجكا قرب سومطرة.