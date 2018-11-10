إحباط هجوم على مركز شرطة بجاكرتا

المصدر: جاكرتا ـ وكالات

أطلق ضابط النار على شخص يحمل سلاحاً أبيض، حاول مهاجمة مركز للشرطة في العاصمة الأندونيسية جاكرتا.

وقال الناطق باسم شرطة جاكرتا، أرغو يوونو، إن الرجل هاجم ضباطاً داخل المبنى، مما أدى إلى تحطيم باب زجاجي. وتعرض أحد الضباط لإصابات طفيفة في ذراعه، فيما أطلق آخر النار على يد المهاجم، مما أجبره على إسقاط السلاح.

وأوضح يوونو أن الرجل البالغ من العمر 31 عاماً واسمه روهاندي، وصل إلى مركز الشرطة في شمال جاكرتا على دراجة نارية بعد منتصف الليل، وحاول مهاجمة ما لا يقل عن 6 ضباط بأسلحة بيضاء. وتابع أنه تم تفتيش منزل المهاجم، مضيفاً أن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في الهجوم.