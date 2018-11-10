ترامب يعلق طلبات لجوء المهاجرين

المصدر: واشنطن ـ وكالات

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً، أمس، يعلق لمدة 90 يوماً منح اللجوء السياسي للمهاجرين الذين يعبرون الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة.

وقال ترامب، الذي أجرى تعديلات على قانون الهجرة الأميركي، إن الخطوة هي من أجل التصدي لمشكلة سفر أعداد كبيرة من المهاجرين عبر المكسيك باتجاه الولايات المتحدة.

وجاء في الإعلان أن هذه القاعدة لن تسري على أي مهاجر يدخل الولايات المتحدة عبر منفذ دخول وأنه سيسري لمدة 90 يوماً. كما ورد فيه مطالبة وزير الخارجية وكبار أعضاء مجلس الوزراء الآخرين بتقديم توصية بشأن ما إذا يجب تمديد القاعدة إلى ما بعد تلك الفترة.

ويقول الإعلان إن وصول آلاف المهاجرين الذين يتجهون حالياً صوب الحدود الأميركية المكسيكية في عدد من القوافل «سيتسببون في إرهاق نظامنا للهجرة واللجوء».

ووفقاً للوثيقة، يدخل نحو ألفي أجنبي من المرفوضين يومياً الحدود الأميركية المكسيكية.

وأشارت الإدارة الأميركية في وقت سابق إلى أن ترامب سيوقع على الإعلان قبل أن يغادر البلاد متوجهاً إلى باريس للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى المئوية على نهاية الحرب العالمية الأولى.

وقوبلت الوثيقة بانتقاد من جانب منظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين التي تقول إنها تتعارض مع ميثاق الهجرة والوطنية الذي ينص على أن أي شخص بإمكانه التقدم بطلب للجوء سواء في ميناء وصول معين أو غيره.

وقال مجلس الهجرة الأميركي إن الكونغرس حدد سابقاً أنه ليس من المطلوب من الأفراد أن يطلبوا اللجوء في ميناء الدخول.