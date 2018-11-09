بالفيديو.. خطأ فادح للتلفزيون الباكستاني الرسمي خلال زيارة خان للصين

المصدر: البيان الالكتروني

ارتكب التلفزيون الرسمي الباكستاني خطأ فادحا أثناء زيارة رئيس الوزراء عمران خان إلى الصين، أقيل على إثره المدير العام للقناة الرسمية في إسلام آباد.

وتمثل الخطأ في كتابة التلفزيون الرسمي للعاصمة الصينية بكين بشكل خاطئ، خلال بث مباشر لكلمة خان، حيث ظهرت كلمة "Begging" على الشاشات عوضا عن "Beijing".

وكلمة "Begging" باللغة الإنكليزية تعني (التسوّل) في العربية، بينما كانت الزيارة الرسمية لخان بغرض طلب دعم مادي من الصين، في ظل ظروف اقتصادية صعبة في الباكستان.

وجرى عرض كلمة "Begging" لمدة 25 ثانية فقط، ليتم تغييرها بعد ذلك إلى "Beijing"، ما أثار تساؤلات جدية في مواقع التواصل الاجتماعي حول "العلاقة بين سبب زيارة خان للصين والخطأ الإعلامي في البث المباشر"، في حين رجح البعض بأن "الخطأ كان مفتعلا".

وتحدثت "روسيا اليوم" نقلا عن وكالة رويترز عن إقالة رئيس التلفزيون الرسمي في الباكستان، حسن عماد محمدي، عقب الكلمة التي ألقاها عمران خان في بكين.