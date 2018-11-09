عقوبات أميركية جديدة على موسكو

المصدر: واشنطن ـ د.ب.أ

أعلن مسؤول أميركي كبير أن بلاده بصدد فرض عقوبات جديدة على روسيا عقاباً لها على تورطها في أزمة أوكرانيا.

وقال الممثل الخاص الأميركي لدى أوكرانيا كورت فولكر، إن «العقوبات المالية تستهدف العديد من الأفراد والكيانات القانونية المرتبطة بالاحتلال الروسي للأراضي الأوكرانية» على حد قوله.

وأضاف فولكر للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: «الولايات المتحدة لا تعترف، ولن تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم» من أوكرانيا.

وضمت روسيا المنطقة التي تقع جنوبي أوكرانيا على البحر الأسود قبل أربع سنوات عبر استفتاء أثار جدلاً على المستوى الدولي.

وقال فولكر إن روسيا تتمتع أيضاً بحكم الواقع بالسيطرة على مناطق مثقلة بالنزاع شرقي أوكرانيا، ووصف الوضع الإنساني هناك بأنه «مأساوي».

وأضاف فولكر أن المدنيين وكثيراً منهم من كبار السن ولا يرغبون في مغادرة منازلهم، في حاجة ماسة للمساعدة، وهم مضطرون لعبور الحدود الروسية للحصول على الغذاء.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم رداً على الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لموسكو، لصالح آخر موال للغرب.