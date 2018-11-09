احتجاجات أميركية تطالب بحماية تحقيق مولر

المصدر: أتلانتا ـ رويترز

نظمت مجموعات في الولايات المتحدة مئات الاحتجاجات على مستوى البلاد، أمس، لمطالبة الرئيس دونالد ترامب بعدم اتخاذ أي إجراء لعرقلة تحقيق دائر حول ما يتردد عن تدخل روسيا لمساعدته على الفوز بالانتخابات الرئاسية عام 2016.

ودعا منظمو الاحتجاجات بقيادة جماعة (موف أون) الأميركيين إلى التجمع في مسعى لحماية التحقيق الذي يقوده المحقق الخاص روبرت مولر. وتُنظم الاحتجاجات تحت شعار (لا أحد فوق القانون).

وجاءت الدعوة رداً على قرار ترامب أول من أمس بإقالة وزير العدل جيف سيشنز وتعيينه ماثيو ويتيكر مدير مكتب سيشنز وزيراً للعدل بالإنابة. وكان سيشنز نأى بنفسه عن الإشراف على التحقيق الخاص بروسيا لكن ويتيكر دعا إلى تقليص التحقيق. وأعلن ترامب إقالة سيشنز بعد يوم من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وقالت حركة (موف أون) على موقعها «عين ترامب صديقاً له للإشراف على تحقيق ترامب - روسيا الذي يجريه المحقق الخاص» وتعهدت بتنظيم احتجاج واحد على الأقل في كل ولاية.