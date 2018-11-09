الإمارات تشارك في اجتماع جنيف حول دعم أفغانستان

المصدر: جنيف، كابول ـ وكالات

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع المسؤولين رفيعي المستوى الخاص بأفغانستان، الذي عُقد أمس في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بمشاركة أكثر من 50 دولة وعدد من المنظمات الدولية

.ترأس وفد الدولة أحمد الحاي الهاملي، مدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إذ تأتي هذه المشاركة في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات باستقرار وتنمية أفغانستان، لما لذلك من أهمية في استقرار المنطقة والإقليم كله.

حماية

ونشرت السلطات الأفغانية وحدات خاصّة جنوب شرقي البلاد لحماية أقليّة الهزارة من هجوم لحركة طالبان، بحسب ما أفادت مصادر أمنيّة.

وتدور معارك كثيفة منذ أول من أمس في منطقة جاغوري بولاية غزنة، حيث هاجم عناصر طالبان قبيل الفجر نقطتي تفتيش للقوات المحليّة الموالية للحكومة.

وقال نائب قائد شرطة الولاية رمضان علي محسني إنّ مقاتلي طالبان أحرقوا منازل مدنيين، لكن لا تتوافر لدينا معلومات محدّدة عن عدد القتلى والجرحى. وقال مساعد الناطق باسم الرئيس أشرف غني على «فيسبوك» إنّ عناصر من الوحدات الخاصة نُقلوا، أمس، إلى إقليم جاغوري وهم في طريقهم إلى خط الجبهة.