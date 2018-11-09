ترامب: حققنا النجاح رغم انحياز الصحافة ضدنا

المصدر: واشنطن ـ وكالات

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصحافة ووسائل الإعلام بالانحياز ضد الجمهوريين، قائلاً: «حققنا النجاح رغم انحياز الصحافة ضدنا».

وأوضح، خلال مؤتمر صحافي، احترامه لدعوة نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين، ضرورة العمل المشترك ونبذ التحزب، مستطرداً: «رغم الأغلبية التي حققناها في مجلس الشيوخ، نبقى حريصين على العمل المشترك».

وشدد على أهمية مواصلة تأمين الحدود ودعم الجيش قائلاً: «هناك فرصة لتحسين العلاقة بيننا وبين الديمقراطيين».

وحمّل ترامب جمهوريين ذكرهم بالاسم مسؤولية فقدانهم مقاعدهم، كما هاجم صحافيين شككوا في مصداقية بعض أقواله.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي امتد نحو 90 دقيقة أول من أمس، تحدّث ترامب بخشونة بعدما سأله صحافيون عما إذا كان خطابه الدعائي بشأن المهاجرين من أميركا الوسطى سبباً في إحداث انقسام، وعن أحدث التطورات في تحقيق اتحادي بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.