جائزة ورحلة إلى هونغ كونغ من رئيس الفلبين لكل شرطي يقتل ضابطاً فاسداً

المصدر: البيان الالكتروني

وعد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، بمكافأة عناصر الشرطة الذين يقومون بقتل الضباط الرفيعين في حال تورطهم بتجارة المخدرات.

وبعد مقتل عقيد في الشرطة، يوم الاثنين 5 نوفمبر الحالي، صرح دوتيرتي، قائلا: "سأقوم بمكآفأة أي شرطي يقوم بقتل ضابط رفيع، سأمنحه جائزة وكذلك رحلة إلى هونغ كونغ".

وقتل العقيد، سانتياغو رابيز، خلال معركة عنيفة بالأسلحة النارية، خلال محاولة عناصر الشرطة القبض عليه، بسبب "تورطه" في تجارة المخدرات، إذ حاول العقيد مقاومة عناصر الشرطة.

وأضاف الرئيس الفلبيني في تصريحات نقلتها "رويسيا اليوم" "إذ قبضت عليك (الضابط الفاسد)، فعذرا، إنها النهاية، سأقتلك فعلا.. لا تدمر بلدي أبدا، لأنني سأقتلك.. لا تدمر شبابنا وشاباتنا، لأنني سأقتلك".

يذكر أن دوتيرتي عرض مكافأة مشابهة من قبل، إذ منح 56 ألف دولار لكل من يقتل ضابطا فاسدا، ممن تورطوا في إعادة تكرير وبيع المخدرات التي تصادرها الشرطة.