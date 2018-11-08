أوباما: إنها البداية

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

اعتبر الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما ، أن نتائج انتخابات منتصف الولاية تشكّل بداية، بعدما استعاد الديموقراطيون السيطرة على مجلس النواب.

وقال أوباما في بيان: «عملنا مستمر التغيير الذي نحتاج إليه لن يأتي من اقتراع واحد، إنّها بداية، لقد أطلق الناخبون عبر البلاد هذه العملية». وشارك الرئيس الديموقراطي السابق الذي انسحب من الحياة السياسية منذ انتهاء ولايته، في الحملة بقوة.

وقال أوباما، إنه واثق بأن الاهتمام سيتركز على الغالبية التي تم استرجاعها في مجلس النواب ومناصب الحكام التي فاز بها حزبه. وأشاد بانتخاب عدد كبير من النساء وقادة شباب مميزين ومرشحين ينتمون إلى أقليات، مشيداً بالمشاركة القياسية في الاقتراع، وبالقرارات التي حسمها الناخبون على مستوى الولايات.

وأضاف: «أثق بأننا عبر المضي قدما سنبدأ بالعودة إلى القيم التي نأمل بأن نراها في الحياة العامة النزاهة والأخلاقيات والتسويات والدفاع عن بعضنا كمواطنين أميركيين، لا تفرقنا اختلافاتنا بل توحدنا أفكار مشتركة».