الكرملين لا يرى أفقاً للتطبيع

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

أعلن الكرملين، أمس، أنه لا يرى أي أفق لتطبيع في العلاقات مع واشنطن، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، لكنه عبر في الوقت نفسه عن انفتاحه إزاء الحوار مع الولايات المتحدة بعد انتخابات منتصف الولاية التي أدت إلى كونغرس منقسم.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: «لا نرى أي أفق واعد لتطبيع في العلاقات الروسية - الأميركية، لكن هذا لا يعني أننا لا نريد حواراً». وأضاف: «نحن نواجه عدة مشاكل تتطلب تواصلا بين روسيا والولايات المتحدة: مشاكل استقرار استراتيجي وضبط أسلحة

. ودون حوار، هذه المشاكل لا يمكن أن تحل تلقائياً». وتأثرت العلاقات بين موسكو وواشنطن التي تشهد فترة توتر شديد بسبب خلافات مستمرة حول النزاع السوري والأزمة الأوكرانية وحتى اتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية في 2016 وهي اتهامات تنفيها روسيا.

وردا على سؤال حول نتيجة الانتخابات والتي فاز بموجبها الديموقراطيون بالغالبية في مجلس النواب لكن خسروا في مجلس الشيوخ، اعتبر بيسكوف أنه من غير المرجح أن يعقد هذا الأمر العلاقات بين واشنطن وموسكو.