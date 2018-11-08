ترحيب أوروبي بفوز الديمقراطيين

المصدر: بروكسل - رويترز

رحَّب فرانس تيمرمانس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، بانتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي.

وكتب تيمرمانس، وهو وزير خارجية سابق بهولندا والنائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية التي يقودها جان كلود يونكر، على تويتر:

«ألهمني الناخبون في الولايات المتحدة الذين اختاروا الأمل بديلاً عن الخوف والكياسة بديلاً عن الفظاظة والدمج بدل العنصرية والمساواة بدل التمييز، لقد دافعوا عن قيمهم. وهو ما سنفعله أيضاً». وكتب مفوض اشتراكي زميل له، هو وزير المالية الفرنسي السابق بيير موسكوفيسي الذي يشرف على الشؤون الاقتصادية، أيضاً على «تويتر» تصريحاً ساخراً عن ترامب.

وكتب موسكوفيسي:«فاز الديمقراطيون بمجلس النواب لأول مرة منذ 8 سنوات رغم التحيز الكبير في تقسيم الدوائر الانتخابية لصالح الجمهوريين، دونالد ترامب على حق، نجاح هائل الليلة».

وتثير مواقف ترامب تجاه الاتحاد الأوروبي، بما يشمل إشادته بقرار بريطانيا الخروج من التكتل، وسياساته في الشرق الأوسط والتهديدات بحرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي، قلق زعماء الاتحاد.