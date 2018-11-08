خبير: النتائج لن تؤثر على سياسة ترامب في الشرق الأوسط

المصدر: واشنطن - وكالات

أكّد بول سالم رئيس معهد الشرق الأوسط بواشنطن، الخبير السياسي بقضايا التغيرات السياسية والصراع والعلاقات الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط، أن انتخابات التجديد النصفي لن تؤثر كثيراً على سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الشرق الأوسط. وأضاف، إن السؤال حول تأثير هذه الانتخابات على الشرق الأوسط مهم ويجب طرحه.

بينما يراقب العالم السباق المرهق والمكلف بين الديمقراطيين والجمهوريين. وأوضح أن السياسة الخارجية تظل إلى حد كبير من صلاحيات الرئيس، والرؤساء السابقين مثل باراك أوباما وجورج دبليو بوش، استمروا في مساراتهم في سياستهم الخارجية حتى بعد خسائر منتصف المدة، وإضافة إلى ذلك، فإن هذه الانتخابات لم تظهر قضايا سياسة الشرق الأوسط بشكل كبير في أذهان الناخبين.