روسيا تأمل بأن يزورها كيم جونغ أون في 2019

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

أعلن مستشار الكرملين يوري أوشاكوف، أمس، أن موسكو تأمل في أن يزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون روسيا في 2019 للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.وصرح المستشار للصحافيين، كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، «آمل في أن تتم هذه الزيارة العام المقبل».

في يونيو دعا بوتين كيم جونغ أون لزيارة روسيا في إطار منتدى اقتصادي نظم في سبتمبر في فلاديفوستوك، لكن الزعيم الكوري الشمالي لم يلبِ الدعوة.

وكانت نقلت أيضاً دعوة للزعيم الكوري الشمالي خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بيونغيانغ نهاية مايو. ولم يزر كيم أبداً روسيا ولم يلتقَ بوتين، لكن والده كيم جونغ-ايل زار روسيا في 2002 و2011.