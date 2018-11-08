محاكمة 5 متّهمين بالانتماء لشبكة لتجنيد الإرهابيين في فرنسا

المصدر: باريس - أ.ف.ب

بدأ القضاء الفرنسي، أمس، محاكمة خمسة أشخاص متّهمين بالانتماء إلى شبكة لتجنيد إرهابيين في منطقة روبيه، شمال فرنسا، وإرسالهم إلى سوريا، بينهم خصوصاً أمين مكتبة وشابّة تزوّجت عبر الإنترنت إرهابياً في الرقّة والتحقت به قبل أن تعود إلى فرنسا.

وعلى غرار محاكمات أخرى جرت أو ما زالت تجري في فرنسا بحقّ متّهمين بالانتماء لشبكات لتجنيد الإرهابيين وإرسالهم إلى سوريا، كشبكة لونيل، جنوب البلاد، فإنّ محاكمة المتّهمين الرئيسيّين في شبكة روبيه أمام محكمة الجنح في باريس تجري غيابياً، في حين اقتصر عدد المتّهمين الحاضرين على خمسة.

وشبكة روبيه تضمّ، بحسب السلطات الفرنسية، حوالي 10 شبّان وشابات يتحدّرون بغالبيّتهم من المدينة الواقعة في شمال فرنسا، وقد سافروا إلى سوريا في العامين 2013 و2014 وكانت أعمارهم تراوح بين 16 و20 عاماً.