ترامب ينفي أي لقاء «مقرّر» مع بوتين

المصدر: واشنطن وكالات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أنه لا يوجد أي لقاء مقرّر مع نظيره الروسي في باريس. وقال، في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: «أعتقد أنّ الرئيس بوتين سيكون هناك، (ولكن) لا شيء مقرّراً بيننا. لا أعتقد أنّ أيّ شيء مقرّر بيننا في باريس»، موضحاً أنّه سيعود «سريعاً جداً» إلى الولايات المتّحدة.

كما توقّع الرئيس الأميركي أن يلتقي بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مطلع العام المقبل، وأن يتم تحديد موعد جديد لاجتماع متوقع بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومسؤولين كوريين شماليين.

وقال: «نحن سعداء للغاية بشأن الطريقة التي تمضي بها الأمور مع كوريا الشمالية. نعتقد أنها تسير بشكل جيد. لسنا في عجلة من أمرنا، العقوبات مستمرة، أود أن أرفع العقوبات، لكن عليهم أن يكونوا متجاوبين أيضاً».