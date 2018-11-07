«فيسبوك» تحمي انتخابات أميركا بحجب 115 حساباً

المصدر: سان فرانسيسكو -أ ف ب

أعلنت شركة «فيسبوك» أنها حجبت 115 حساباً حذرت الشرطة من إمكانية ارتباطها بـ«كيانات أجنبية» تحاول التدخل في انتخابات منتصف الولاية الأميركية.

وجاء الإعلان بعد وقت قصير من دعوة وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات الأميركية المواطنين إلى الحذر من المحاولات الروسية لنشر الأخبار الكاذبة.

وأظهرت دراسة نشرت الأسبوع الماضي أن المعلومات المغلوطة على وسائل التواصل تنتشر بمعدلات أعلى بكثير مما كان الحال عليه قبيل انتخابات عام 2016.

وقال مدير سياسة الأمن الإلكتروني لدى «فيسبوك» ناثانيل غليشر، على مدونة: «مساء الأحد، تواصلت معنا وكالات إنفاذ القانون بشأن نشاط عبر الإنترنت اكتشفوه مؤخراً، ويعتقدون أنه قد يكون على ارتباط بكيانات أجنبية»، وأضاف: «حجبنا هذه الحسابات فوراً ونجري تحقيقاً مفصلاً بشأنها».