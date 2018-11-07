مقتل قائد جماعة متطرفة برصاص الشرطة في بنغلادش

المصدر: دكا - أ.ف.ب

أعلنت شرطة بنغلادش، أمس، مقتل قائد «جماعة مجاهدي بنغلادش» المنظمة التي تقف وراء سلسلة عمليات قتل أجانب وأفراد من أقليات دينية ومدافعين عن العلمانية في السنوات الأخيرة.

وقال الناطق باسم الشرطة سوناتون شوكرابورتي إن خورشيد علام الذي يوصف بأنّه «أمير» أعنف جماعة متشددة في بنغلادش قتل بالرصاص، أمس، في بلدة شيبجانج في شمال البلاد.

وتابع أن علام البالغ 38 عاماً «توفي قبل أن نتمكن من نقله إلى المستشفى». وسطع نجم علام إثر إعدام قائدها شيخ عبد الرحمن وخمسة آخرين من قادتها في مارس 2007. وهو متهم بأنه العقل المدبر لعدد من الاعتداءات من بينها قتل ناشر وكاتب في يونيو الفائت.