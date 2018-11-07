أول صورة لكيم جونغ أون بمكان عام في بيونغيانغ

المصدر: بيونغيانغ - أ.ف.ب

ارتفعت للمرة الأولى في مكان عام في كوريا الشمالية صورة لزعيم البلاد كيم جونغ أون، ما يوحي بأن عبادة الشخصية ستنتقل للحفيد أيضاً، لأن صور والده وجده موزعة في أنحاء البلاد كافة. في كوريا الشمالية، من المستحيل عدم رؤية صور لكيم إيل سونغ ونجله كيم جونغ إيل.

وتعلّق هذه الصور على جدران المنازل والمكاتب والمدارس وفي كل مدينة وقرية من البلاد، وغالباً ما تكون على شكل فسيفساء. وإن كانت وسائل الإعلام الرسمية تغطي يومياً أنشطة كيم وتنشر صوراً له، لم يقم أي تمثال له بعد. ويرى بعض المحللين أن الوضع يبدو في طريقه إلى التغيير، ويمكن أن يكون ذلك مقدمة لانتشار صور الزعيم كيم جونغ أون.