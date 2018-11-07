الغرب يدعو الصين إلى إغلاق معسكرات اعتقال الويغور

المصدر: جنيف - رويترز

دعت دول غربية منها كندا وفرنسا وألمانيا، أمس، الصين إلى إغلاق معسكرات اعتقال يقول نشطاء إنها تضم مليوناً من أقلية الويغور المسلمة ومسلمين آخرين.

وقالت بكين خلال نقاش في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إنها تحمي حريات الأقليات العرقية.

ويعد المجلس التقارير عن حقوق الإنسان في كل من الدول الأعضاء كل خمس سنوات ويراجع سجل الصين هذا الأسبوع.

لكن الدول الغربية تحدثت واحدة تلو الأخرى عما وصفته بأنه تدهور في سجل الصين لحقوق الإنسان منذ المراجعة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بمعاملتها للمسلمين في إقليم شينجيانغ غرب البلاد.

وقال سفير فرنسا فرنسوا ريفاسو إنه يتعين على بكين «وقف السجن الجماعي» و«ضمان حرية العقيدة والدين في التبت وشينجيانغ».

وأعربت مبعوثة كندا، روزماري مكارني عن قلق أوتاوا «للغاية بشأن تقارير موثوق بها عن اعتقال جماعي وقمع ومراقبة للويغور وغيرهم من المسلمين في شينجيانغ».