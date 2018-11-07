أكثر من ألفي مهاجر لقوا حتفهم في البحر المتوسط منذ يناير

المصدر: جنيف - أ.ف.ب

لقي أكثر من 2000 مهاجر ولاجئ مصرعهم منذ يناير لدى محاولتهم اجتياز البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، كما أعلنت الأمم المتحدة، أمس، موضحة أن أكثر من نصفهم ماتوا بينما كانوا يحاولون الذهاب إلى إيطاليا.

وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، شارلي ياكسلي في ندوة صحفية في جنيف، إن «حوالى 105 آلاف طالب لجوء ومهاجر وصلوا إلى أوروبا حتى الآن هذه السنة، وأن عدد الذين لقوا حتفهم في المتوسط تجاوز الـ2000».

وهذه الأرقام متدنية بالمقارنة مع أرقام السنوات الأخيرة.

وأعلن الناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان أن هذه «هي السنة الخامسة على التوالي» التي يتم فيها تجاوز عتبة الـ100 ألف مهاجر ولاجئ.