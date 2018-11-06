محمد آل جابر: العقوبات تزامنت مع انهيار ميليشيا طهران في اليمن

المصدر: الرياض - وكالات

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر أن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والجيش اليمني يحققون انتصارات في جميع الجبهات، بالتزامن مع اليوم الأول من بدء تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران.

وكتب آل جابر في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إنه «في اليوم الأول من العقوبات ضد إيران، التحالف بقيادة السعودية والجيش اليمني يحقق الانتصارات على مختلف الجبهات». وأضاف سفير السعودية لدى اليمن أن «الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تهرب أو تستسلم، والشعب اليمني يرحب بالأبطال لاستعادة دولتهم وأمنهم». وجاءت تغريدة آل جابر في الوقت الذي تشهد فيه جبهات المعارك في اليمن تطورات عدة في ظل تكثيف قوات الشرعية اليمنية، بدعم من التحالف العربي، عملياتها العسكرية على جبهات مختلفة في: صعدة والحديدة والبيضاء والساحل الغربي، وسط يأس وتقهقر ميليشيا الحوثي.