طالبان تتفاوض لتبادل جثث

المصدر: هرات (أفغانستان) - أ.ف.ب

أعلنت حركة طالبان أن مفاوضات تجرى لتبادل جثث مع السلطات الأفغانية، مطالبة بتسلم جثة أحد عناصر الحركة مقابل تسليم جثث 13 ضحية لتحطم مروحية الأسبوع الماضي.

وقال الناطق باسم الحركة قاري يوسف أحمدي، في رسالة عبر «واتس أب»: نرغب في إعادة جثث تحطم المروحية إلى أسرها عبر الصليب الأحمر، لكن شرط أن يعاد لنا جثة المقاتل ذبيح الله أبو دجانة الذي قتل الضابط عبدالرزاق.

وقتل عبدالرزاق في 18 أكتوبر بيد عنصر من طالبان تسلل إلى مبنى محصن في قندهار، حيث كان يعقد اجتماع أمني لمسؤولين أفغان مع الجنرال سكوت ميلر قائد الجيش الأميركي في أفغانستان.

ولم يصب الأخير. ويجري أعيان قبليون في ولاية فرح المحاذية لإيران حيث وقع حادث التحطم، مفاوضات بين الجانبين منذ نحو أسبوع. وكانت المروحية تحطمت في 31 أكتوبر بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب العديد من المسؤولين، في حين تقول حركة طالبان إنها أسقطت الطائرة في إقليم آنا دارا الذي تسيطر عليه.