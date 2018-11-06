خطف 79 تلميذاً في الكاميرون

المصدر: ياوندي - وكالات

خطف 79 تلميذاً، أمس، في شمال غربي الكاميرون عشية أداء الرئيس بول بيا اليمين، في أكبر عملية خطف في هذه المنطقة الناطقة بالإنجليزية منذ بدء النزاع مع الانفصاليين المسلحين.

وإضافة إلى التلاميذ خطف مسلحون مجهولون مدير مدرسة ثانوية في بامندا، عاصمة شمال غربي البلاد، وأستاذاً وسائقاً، كما قال مصدر حكومي. وأضاف المصدر في ختام اجتماع أزمة إن «العمليات بحثاً عن الرهائن بدأت والتعبئة كاملة».

وقال القس صمويل فونكي فوربا، رئيس الكنيسة المشيخية بالكاميرون، إن الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً، تم خطفهم في بلدة بامندا مساء الأحد. وأضاف إن الخاطفين لم يطلبوا دفع فدية، ولكنهم طالبوا بدلاً من ذلك بإغلاق المدرسة.