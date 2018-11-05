أميركا تفرض عقوبات على 700 من الكيانات والأصول الإيرانية

المصدر: د ب ا

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عقوبات على أكثر من 700 من الكيانات والأصول الإيرانية.

وتأتي هذه العقوبات على الشركات كجزء من إعادة فرض واشنطن للعقوبات التي رفعت في عام 2015 بعد توقيع اتفاق متعدد الأطراف بين إيران ومجموعة 5+1 (وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا) بهدف منع طهران من الحصول على أسلحة نووية.

وتشمل العقوبات الأميركية الجديدة قطاع النفط والشحن في إيران.

وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، قد قال في بيان إن إيران "ستواجه عزلة مالية متزايدة وركودًا اقتصاديًا إلى أن تغير بشكل جذري سلوكها المزعزع للاستقرار".